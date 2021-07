Gnadenhochzeit in Wittenberge : Wittenberger Ehepaar gibt Tipps für 70 Ehejahre

70 Jahre Ehe haben Gisa und Horst Liscewski in Wittenberge verbracht. Am Mittwoch feiert das Ehepaar seine Gnadenhochzeit, erzählt, wie man eine solche lange Zeit zusammen meistern kann.

Wittenberge | Eine Ehe über 70 Jahre zu halten, das ist gewiss eine Herausforderung, sagt Gisa Liscewski. Doch es ist eine Herausforderung, die sie und ihr Mann Horst mit Bravur bestanden haben. Am Mittwoch feierten sie ihre Gnadenhochzeit in Wittenberge. Ein Anlass, um in Erinnerungen zu schwelgen. Mit Kaffee und Kuchen wird gefeiert. Auch Wittenberges Bürgerme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.