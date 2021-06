Glockenprojekt Perleberg : Neue Glocken für Perlebergs Sankt-Jacobi-Kirche

Sechs neue Glocken sollen perspektivisch das Geläut der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche bilden. Die Gemeinde hatte diese von einer katholischen Gemeinde in Essen erworben. Am 25. Juni kommen diese in der Rolandstadt an.

Perleberg | Sie heißen Josef, Maria, Matthias, Ludgerus, Anna und Barbara und sie wiegen zusammen 8320 Kilogramm. Es sind die neuen Glocken für die Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche, die die Gemeinde für eine fünfstellige Summe von der Essener katholischen Kirchengemeinde Sankt Josef erworben hat. Zurzeit nur zwei Glocken auf dem Turm „Wir haben vom Verkauf d...

