Proteste am Sonnabend : Prignitzer Unternehmer ziehen gegen A 14-Sperrung vor Gericht

Die Prignitzer Wirtschaft will eine stundenlange Sperrung der B189 Elbbrücke in Wittenberge nicht tatenlos hinnehmen. Die Wirtschaftsinitiative zieht vor Gericht.

Wittenberge | Die Wirtschaftsinitiative Westprignitz hat am Donnerstagmittag gegen die geplanten A14-Proteste Klage beim Verwaltungsgericht in Potsdam eingelegt. Das bestätigt ihr Vorsitzender Lutz Lange. „Wir wenden uns nicht gegen die Demonstration, aber eine stundenlange Brückensperrung ist in unseren Augen unverhältnismäßig“, sagt Lange. Jetzt müssten die Richt...

