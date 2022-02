Grundstück zu verkaufen : Geplantes Seniorenzentrum Karstädt vor dem Aus

Der Bauherr des millionenschweren Großprojektes an der Postliner Straße zieht sich zurück und will das rund 12.600 Quadratmeter große Areal über eine Bank verkaufen. In der Gemeinde ist die Enttäuschung riesengroß.

Karstädt | Gestrüpp überwuchert das Grundstück an der Postliner Straße in Karstädt. Dort steht nun schon seit knapp vier Jahren der riesige Aufsteller, der auf die Entstehung eines Seniorenzentrums der AT Immobilien Prignitz GmbH & Co. KG hinweist. Seit dem hat sich dort sehr wenig getan, es wurden ein paar Baracken abgerissen und Probebohrungen vorgenommen. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.