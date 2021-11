Gerber führt Elblandfestspiele : Mit neuem Präsidenten sollen 21. Elblandfestspiele Erfolg werden

Der frühere Wirtschaftsminister Albrecht Gerber leitet künftig als Präsident den Verein Elblandfestspiele. Er will Bewährtes mit Neuem verknüpfen. Die Vorbereitungen für die 21. Auflage 2022 sind weit fortgeschritten.

Wittenberge | Es war ein emotionaler Moment und eine Zäsur in der Geschichte der Elblandfestspiele. Mit Bodo Rückschlag trat am Donnerstagabend das letzte Gründungsmitglied des Trägervereins in die zweite Reihe. Der 74-Jährige übergab in der Alten Ölmühle den Staffelstab an Albrecht Gerber (54), der künftig als Präsident den Verein Elblandfestspiele führt. Bodo Rüc...

