Karstädt : Gemeinde stellt Kriterien für künftige Solarparks auf

Die Größe eines Solarparks wird auf 15 Hektar beschränkt. Für Solarparks zur Erzeugung von grünen Energieträgern kann die Fläche größer sein. Der Investor stellt sein Projekt erst der Verwaltung und dem Bauausschuss vor.

Karstädt | Investoren von Mega-Solarparks geben sich in der Gemeinde Karstädt fast die Klinke in die Hand, diverse Anfragen liegen vor, und da sind 50, 70 oder gar 100 Hektar im Gespräch, wie zum Beispiel für den Bereich Stavenow oder auch in Kribbe. Die Investoren wählen derzeit den Weg, zuerst beim Ortsbeirat vorstellig zu werden. Dem ganzen will die Gemeinde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.