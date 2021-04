Statt Garagen und Kleingärten : Gemeinde Berge will Bauland für junge Familien schaffen

Berge will für rund 10.000 Quadratmeter einen B-Plan erstellen. Die Fläche ist am Gartenweg und an der Parchimer Straße.

Berge | Noch stehen an der Parchimer Straße in Berge zwei kleine, alte Garagenkomplexe. Im Gartenweg sind rechter und linker Hand von der Parchimer Straße aus gesehen Kleingärten, die noch bewirtschaftet werden. Dazwischen stehen die Pappeln, die den sogenannten Rodelhügel fast umschließen. Dieses gesamte Gelände hat eine Größe von etwa 10.000 Quadratmeter. U...

