872 Tiere vorgestellt : Geflügelzüchter gewinnen neue Aussteller

Aussteller aus vier Ländern waren in Wittenberge vertreten. Auch neue Arten waren zu sehen.

Wittenberge | 20 neue Aussteller konnte der Rassegeflügel Zuchtverein Wittenberge für die 52. Prignitzer Rassegeflügelschau in der Elbestadt gewinnen. Vertreten waren 80. Aussteller aus vier Bundesländern mit 872 Tieren. Gestiegen ist die Artenvielfalt, so waren Araucana, Rollertauben und Reichshühner erstmals zu sehen. „Wir hatten uns am Wochenende einige Gäste me...

