Geflügelpest : „Wir müssen mit weiteren Ausbrüchen rechnen“

Erstmals ist die Prignitz von H5N8 betroffen. Amtstierärztin Sabine Kramer erklärt, weshalb 46.000 Tiere getötet wurden.

Perleberg | Neun Putenmastanlagen gibt es in der Prignitz, daneben rund 4000 Klein- und Kleinsthalter, die zum Eigengebrauch Geflügel halten. In diesem Jahr kam es im Landkreis erstmals zu Ausbrüchen der Geflügelpest in Mastbetrieben. Ende Januar war ein Betrieb in Bresch betroffen, Mitte Februar folgte ein Mastbetrieb in Neudorf und Anfang März schließlich ein B...

