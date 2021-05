Geflügelpest : Sicherheitsvorkehrungen in der Prignitz aufgehoben

Amtstierärztin Sabine Kramer gibt Entwarnung. In den letzten Wochen hat es keine Nachweise des H5N8-Virus gegeben.

Prignitz | Geflügelhalter können erst einmal aufatmen. Die Amtstierärztin Sabine Kramer hat die Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest mit Wirkung vom 5. Mai aufgehoben. Dies war möglich geworden, nachdem sich die Seuchenlage in Brandenburg in den letzten zwei Wochen beruhigt hatte. Weder beim Hausgeflügel noch bei Wildvögeln hatte es in den letzten ...

