Gedenken in der Prignitz : Zeremonien zum 8. Mai unter Corona-Bedingungen

In Perleberg und Wittenberge wurde dem Kriegsende am 8. Mai vor 76 Jahren gedacht.

Perleberg / Wittenberge | Lange hat es gedauert, bis die Stadt Perleberg den frisch sanierten Ehrenfriedhof für die sowjetischen Soldaten am Grahlplatz auch ganz offiziell der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Im vergangenen Jahr fand die Gedenkveranstaltung zum Kriegsende am 8. Mai wegen Corona in einem ganz kleinen Rahmen statt. Auch wenn die Pandemie noch nicht vorüber is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.