Glöwen feiert Dorffest : Ganz Glöwen engagiert sich für Dorf und Straße

Nach langer Pause gibt es mit "Dorf und Straße" wieder eine große Veranstaltung in Glöwen. Bei der Vorbereitung hatten sich alle Vereine und Institutionen des Ortes engagiert. Händler kamen von weither.

Glöwen | Am Festplatz entlang zog sich das lange Band der Stände. Rund 35 Händler waren gekommen: Glöwener, Prignitzer aber auch Anbieter aus Berlin und Polen. An den Ständen vorbei zog sich ein ebenso langes Band Neugieriger entlang. „Wir haben seit Januar das Fest ,Dorf und Straße' vorbereitet. Erst Online, am Ende wieder in einem Raum“, erzählt Christopher ...

