Fußballkreis 2. Spieltag : Groß Pankow und Gülitz beeindrucken mit deutlichen Siegen

Zwei Prignitzer Teams ließen am 2. Spieltag der Fußballer auf Kreisebene aufhorchen. Der Pankower SV Rot-Weiß und Rot-Weiß Gülitz untermauerten ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz in Kreisoberliga und Kreisliga West.

Prignitz | Zwei Prignitzer Teams ließen am 2. Spieltag der Fußballer auf Kreisebene aufhorchen. Der Pankower SV Rot-Weiß untermauerte seinen Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Kreisoberliga mit einem 8:0 gegen den SV Dreetz. Gleiches gilt für Rot-Weiß Gülitz in der Kreisliga West. Die Elf fertigte den FSV Heiligengrabe mit 9:2 ab. Kreisoberliga Nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.