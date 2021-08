Auftaktsieger erneut daheim : Fußballer aus Perleberg und Weisen wollen guten Start bestätigen

Die Fußballer von Einheit Perleberg (gegen Brieselang) und Eiche 05 Weisen (gegen die Potsdamer Kickers) spielen nach ihren Heimsiegen zum Auftakt erneut vor eigenen Fans. Wittenberge/Breese reist zu Union Neuruppin.

Prignitz | Zwei Heimspiele und zwei Auswärtsaufgaben warten auf die Prignitzer Fußballer am 3. Spieltag auf Landesebene. Der SSV Einheit Perleberg empfängt in der Landesliga Nord am Samstag um 14 Uhr das Team von Grün-Weiss Brieselang. Eine Stunde später, um 15 Uhr, hat dann Eiche 05 Weisen in der Landesklasse West die Potsdamer Kickers zu Gast. Zur gleichen Zei...

