Fußball-Kreispokal : Prignitz-Trio geht im Viertelfinale auf Reisen

Im Viertelfinale des Oberen Kreispokals erwartet das Prignitzer Landesklassetrio Auswärtsaufgaben. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten Acht in den beiden Wettbewerben. Der Termin ist allerdings noch fraglich

Prignitz | Im Viertelfinale des Oberen Kreispokals erwartet das Prignitzer Landesklassetrio Auswärtsaufgaben. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten Acht in den beiden Pokalwettbewerben im Schlüter Sport-Treff in Neuruppin. Demnach ist Veritas Wittenberge/Breese zu Gast beider SG Sieversdorf und Eiche 05 Weisen tritt beim SV Blumenthal/Grabow an.

