Fußball-Landesliga : Derby-Charakter soll Einheit Perleberg gegen Neustadt beflügeln

Einheit Perleberg steht in der Fußball-Landesliga Nord vor einer interessanten Aufgabe. Der Tabellenvorletzte will dabei am Samstag um 14 Uhr im Jahnsportpark gegen Schwarz-Rot Neustadt den zweiten Heimsieg holen.

Perleberg | Der SSV Einheit Perleberg steht in der Fußball-Landesliga Nord noch nicht mit dem Rücken zur Wand, sollte aber aufpassen, den Anschluss an die direkt vor ihm liegenden Teams nicht zu verlieren. Der erste Schritt dazu soll am Samstag um 14 Uhr im Jahnsportpark gegen Schwarz-Rot Neustadt gemacht werden. Spiele der Rolandstädter gegen Neustadt haben e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.