Ausraster im Prignitz-Fußball : Wenn auf dem Platz die Fäuste regieren

Der Eklat im Endspiel um den Fußball-Kreispokal wird aufgearbeitet. Mit Spannung wird das Strafmaß für den Faustschlag und die Attacke gegen den Schiri erwartet. Ausraster gab es auch schon in der Vergangenheit.

