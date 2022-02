Fußball auf Landesebene : Abstiegskampf und eine Heimpremiere für Prignitzer Kicker

Ein Trio im Abstiegskampf und eine Heimpremiere sind die Stichworte für die Prignitzer Fußballteams auf Landesebene am zweiten Rückrundenspieltag. Im ersten Heimspiel des Jahres trifft Wittenberge/Breese auf Nauen

Prignitz | Ein Trio im Abstiegskampf und eine Heimpremiere sind die Stichworte für die Prignitzer Fußballteams auf Landesebene an diesem Wochenende. Am zweiten Rückrundenspieltag reist der SSV Einheit Perleberg am Samstag in der Landesliga Nord zu Eintracht Alt Ruppin. In der Landesklasse West empfängt Veritas Wittenberge/Breese um 14 Uht im Ernst Thälmann-Stadi...

