Neuer Edeka-Markt in Perleberg : Für Simone Misigaiski geht ein Lebenstraum in Erfüllung

In der Perleberger August-Bebel-Straße entsteht ein neuer Edeka-Markt. Inzwischen haben die Innenausbauarbeiten begonnen. Wenn alles planmäßig weiterläuft, könnte der Markt zum Jahresende eröffnen. Personal wird gesucht.

Perleberg | Jetzt ist es offiziell: „Den Markt in der August-Bebel-Straße wird unsere Kauffrau Simone Misigaiski betreiben“, so Max Jendrik Sachau, Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation bei der Edeka Handelsgesellschaft Nord GmbH auf „Prignitzer"-Anfrage. „Frau Misigaiski betreibt bereits erfolgreich einen Markt in Perleberg.“ ...

