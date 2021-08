Friedhof Klockow : Ein Anker den drei gefallenen Söhnen

Gleich drei historische Grabstätten sind auf dem Klockower Friedhof erhalten. Malerisch liegt er eingebettet in den Wald und erzählt auch von der Geschichte des Guts und seiner Besitzer.

Klockow | Dampf steigt vom Rasen auf, nachdem der letzte Schauer vorübergezogen ist und die Sonne sich zeigt. Es ist ein malerisches Bild, das sich dem Besucher auf dem Friedhof in Klockow, zehn Kilometer östlich von Karstädt, bietet. So schön der kleine Gottesacker ist, der inmitten des Waldes ruhig daliegt, so tragisch ist die Geschichte der drei Brüder, die ...

