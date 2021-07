Tradition in der Quitzowkirche : Freude über den plattdeutschen Gottesdienst in Kletzke

Der plattdeutsche Gottesdienst hat in der Quitzowkirche Tradition, auch wenn wenig Platt im Alltag gesprochen wird.

Kletzke | Wenn in Kletzke Plattdeutscher Gottesdienst angesagt ist, dann kommen Besucher aus vielen Orten der Prignitz. So war es auch in diesem Jahr. Rund 40 Teilnehmer, unter anderem aus Putlitz, Sargast und Bad Wilsnack, haben den Weg nach Kletzke gefunden. Für Christine Streese, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, ist es wichtig, diese Tradition zu pflege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.