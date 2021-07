Förderverein Persiuskirche erhält Bürgerpreis : Auferstanden aus Ruinen

Die Persiuskirche in Brügge war zur Wendezeit eine Ruine - dank des Fördervereins strahlt sie in neuem, alten Glanz. Dafür gab es kürzlich den Bürgerpreis des Landkreises Prignitz in der Kategorie "Alltagshelden".

Brügge | Sie ist der Mittelpunkt des Runddorfes Brügge (Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf) und nicht zu übersehen. Und doch war die Persiuskirche jahrzehntelang aus dem Blickfeld der Dorfbewohner gerückt. Dem Verfall überlassen, war die Kirche zur Wendezeit eine Ruine. Schließlich ergriffen Bürger die Initiative, gründeten einen Förderverein. Heute strahlt die Kirc...

