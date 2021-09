Förderung bleibt aus : Keine Luftfilter für Wittenberger Schulen

An den Wittenberger Grundschulen ist eine ausreichende Belüftung gesichert. Daher fällt die geförderte Anschaffung von mobilen Luftfiltern mau aus. Lediglich sieben Räume könnten ein mobiles Gerät bekommen.

Wittenberge | Lüften - Das Zauberwort zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Schon von Beginn an wurde, gerade an Schulen, ein regelmäßiges und richtiges Lüften ans Herz gelegt. Eine wärmere Alternative, vor allem in den Wintermonaten, wäre die Anschaffung von Luftfiltern. Doch die wird, wie Hauptamtsleiterin Constance Stehr am Montagabend im Wittenberger Sozialaussch...

