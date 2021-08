Nach Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz : Prignitzer Einsatzkräfte schildern die dramatische Situation

Kein Strom, kein fließendes Wasser, kaum Versorgungsmöglichkeiten. Knapp vier Wochen nach der Flutkatastrophe ist die Not der Menschen noch immer groß. Prignitzer Einsatzkräfte schildern die Lage vor Ort.

Prignitz | Knapp vier Wochen nach der zerstörerischen Flut ist die Lage in den betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz noch immer katastrophal. „Es gibt kein fließend Wasser, keinen Strom, kein Abwasser“, sagt Lars Wirwich. Der Wittenberger Feuerwehrchef leitet eine 18-köpfige Gruppe aus der Prignitz im Hochwassergebiet. Sie helfen den Menschen in Rech. ...

