Protest gegen Flächenverkauf : Bürgerbegehren in Groß Breese gestartet

Die Wählergruppe Breese-Groß Breese-Kuhblank protestiert gegen den Grundstücksverkauf an die Baufirma von Armin Gutsche.

Groß Breese | Die Protestaktionen in Groß Breese gehen weiter. Bei der letzten Gemeindevertretersitzung wurde der Beschluss gefasst, das Grundstück Groß Breeser Allee 38 an die Straßen- und Tiefbaufirma von Armin Gutsche aus Wittenberge zu verkaufen. Dieser äußerte den Wunsch, die Fläche als Verwaltungssitz und Lagerfläche zu nutzen. Bereits in der Vergangenheit...

