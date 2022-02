Turbo-Internet für Wittenberge : Flächendeckend Glasfaser bis in jede Wohnung

Die beiden Wittenberger Großvermieter haben mit der Telekom einen Vertrag über die Verlegung von Glasfaserkabeln in alle Wohnungen geschlossen. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Wittenberge | Gräben vor den Häusern und Handwerkerbesuche darin werden in den nächsten Jahren zum Alltag in Wittenberge gehören. Die Wohnungsbaugesellschaft Wittenberge und die Wohnungsgenossenschaft „Elbstrom“ haben gemeinsam als größte Vermieter der Stadt mit der Telekom einen Vertrag über den Internetausbau für ihre Wohnungen geschlossen. Er sieht vor, dass all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.