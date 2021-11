Kfz-Betrieb in Wittenberge : Firmenjubiläum in der Wittenberger „Boxengasse“

Am Dienstag feiert die Wittenberger Kfz-Werkstatt „Boxengasse“ ihr 25-jähriges Bestehen. Seit der Firmengründung hat sich in dem Berufsfeld einiges verändert.

Wittenberge | Für eine ordentliche Betriebsfeier bleibt keine Zeit. Es ist Herbst und damit Reifenwechselsaison. Genug zu tun für die fünf Männer in der Wittenberger Boxengasse. Die gibt es nämlich mit dem Dienstag seit genau 25 Jahren. Ein Firmenjubiläum in einem Gewerbe, das sich in den letzten drei Jahrzehnten doch stark verändert hat. Wie eine gute Ehe An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.