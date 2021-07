Filmmusik am Elbufer : Keimzeit spielt ein Sonderkonzert in Wittenberge

Beim Sonderkonzert "Filmmusik am Elbufer" tritt am Sonnabend in Wittenberge das Filmorchester Babelsberg mit vielen Brandenburger Künstlern auf. Darunter sind Axel Prahl und die Band Keimzeit.

Wittenberge | In Wittenberge hat am Donnerstag der Technikaufbau begonnen, Lautsprechertürme und Scheinwern werden installiert, Hunderte Meter Kabel verlegt. Künstlerisch liegt die Elblandbühne noch verlassen da. Doch in Potsdam erklingen schon die Melodien, die am Sonnabend, den 17. Juli, die Zuhörer an der Elbe begeistern sollen. Das Deutsche Filmorchester Pot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.