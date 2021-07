Feuerwehr im Einsatz : Wohnungsbrand in Perleberg Ost

In der Thomas-Müntzer-Straße in Perleberg ist am Vormittag eine Wohnung in Brand geraten. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Perleberg | Die Perleberger Feuerwehr wurde heute Vormittag zu einem Brand in der Thomas-Müntzer-Straße 14 gerufen. In dem Gebäude der GWG war in einer Wohnung im zweiten Stock ein Feuer ausgebrochen. Laut GWG-Geschäftsführer Ronald Otto wurden zwei Bewohner zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung sei nach dem Brand unbewohnbar. Auch in die Wohnu...

