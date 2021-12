Feuerwehreinsatz Wittenberge : Feuerwehr Wittenberge löscht brennenden Müllcontainer

In einem Gewerbebetrieb hatte ein Restmüllcontainer Feuer gefangen. 13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberge löschten den Brand.

Wittenberge | Die Freiwillige Feuerwehr Wittenberge musste am Donnerstagnachmittag in die Wahrberger Chaussee ausrücken. Wie die Wehr via sozialer Medien berichtet, brannte dort in einem Gewerbebetrieb ein Müllcontainer mit Restmüll. Nach ersten Löschmaßnahmen sei der Container durch Betriebsmitarbeiter umgesetzt und ausgekippt worden. Die Kameraden übernahmen die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.