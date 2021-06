Blaulicht-Alarm in Perleberg : Karstädter Feuerwehren versetzen Perleberg in Aufregung

Mit Blaulicht und Sirene durch Perlebergs Innenstadt: Bürger rufen aufgeregt bei Stadtwehrführer Maik Müller an. Eine angebliche Fahrübung von Karstädter Kameraden sorgt für Unmut. Es war aber eine Fahrschul-Stunde.

Perleberg | Blaulicht-Alarm in Perlebergs Straßen. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge fahren mit Sirene am Donnerstagabend durch die Perleberger Innenstadt. Es habe sich um eine angebliche Fahrübung von Karstädter Kameraden gehandelt, wie Stadtsprecherin Nicole Drescher am Freitagmittag in einer offiziellen Pressemitteilung erklärte. „Es häuften sich besorgte Anrufe von ...

