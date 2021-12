Festspielhaus Wittenberge : Die Tanznacht ist abgesagt

Die „Night of the Dance“ wird es in Wittenberge nicht geben.

Wittenberge | Die für den 13. Januar 2022 geplante Veranstaltung „Night of the Dance“ im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge wird aufgrund der aktuellen Situation seitens des Veranstalters ersatzlos abgesagt, informiert die künstlerische Leiterin Silke Pflückhahn. Bereits gekaufte Karten für diese Veranstaltung können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.