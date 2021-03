Fehlende Baugrundstücke : Berge will Bauland schaffen

Die Gemeinde Berge will Bauland erschließen und hat einen Bebauungsplanentwurf aufgestellt, der im Amt einzusehen ist.

Berge | In nordöstlicher Lage von Berge zwischen, Gartenweg und Parchimer Straße, will die Gemeinde Berge auf dem Gemeindeland Baugrundstücke schaffen. „Wir haben Anfragen, aber keine Bauplätze mehr in Berge. Wir wollen auf einem etwa rund 10.000 Quadratmeter großen Areal Bauland schaffen. Dort könnten etwa sechs bis acht Grundstücke entstehen", erklärt Bürge...

