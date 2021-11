Landbäckerei Sandra Schultz : Erster Keksmarkt lockt Besucher aus Nah und Fern nach Krampfer

Die Landbäckerei Sandra Schultz hatte am Wochenende erstmals zu einem Keksmarkt eingeladen. Die Idee fand großes Interesse. Die Gäste kamen am Sonnabend sogar aus Berlin. Neues Café wurde dabei erstmals genutzt.

Krampfer | Geplant war der Keksmarkt schon im vergangenen Jahr. „Alles war vorbereitet, die Flyer gedruckt, dann kam der zweite Lockdown“, erinnert sich Bäckermeisterin Sandra Schultz. Doch in diesem Jahr konnte sie erstmals dieses neue Angebot den Besuchern in Krampfer anbieten. Und die nutzten das Angebot, kamen aus Nah und Fern. Bereits am Sonnabendnachmittag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.