Corona-Impfaktion : Klinik Perleberg bietet erste Kinderimpfung in der Prignitz an

Erstmals wird es eine spezielle Impfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahren in der Prignitz geben. Diese organisiert das Kreiskrankenhaus in Perleberg.

Perleberg | Ein spezielles Corona-Impfangebot für Kinder von fünf bis elf Jahren bereitet das Kreiskrankenhaus in Perleberg vor, informiert Pressesprecherin Jaqueline Braun. Die Aktion findet am Samstag, dem 29. Januar statt. Geimpft wird dann von 9 bis 13 Uhr im Ärztehaus am Krankenhaus in Perleberg. Mit dem Angebot reagiere die Klinik auf Nachfragen von Eltern....

