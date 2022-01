Einsatz für Kontaktverfolgung : Erneuter Wachwechsel der Bundeswehr beim Gesundheitsamt Perleberg

Am Dienstag wurden die neun Bundeswehrsoldaten aus Prangendorf, die dem Gesundheitsamt Unterstützung lieferten, verabschiedet. Sie erhielten als Erinnerung an ihre Zeit in der Prignitz einen Einsatz-Coin.

Perleberg | Erneuter Wachwechsel beim Gesundheitsamt Perleberg. „Chapeau! Sie haben einen guten Job gemacht, gerade wenn man die vergangenen Tage, mit der höchsten Anzahl an Corona Neuinfektionen im Landkreis und den damit verbundenen enormen Arbeitsaufwand der Kontaktnachverfolgung betrachtet“, bedankt sich Manuel Schmidt, kommissarischer Leiter des Sachbereiche...

