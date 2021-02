Elektrizitätsversorgung : Vor 100 Jahren kam der Strom nach Sükow

Als vor 100 Jahren der Strom nach Sükow kam, wurde das groß gefeiert.

Sükow | Am 15. Februar 1921 wurde das elektrische Stromnetz in Betrieb genommen. „Damit waren wir das erste Dorf des Kreises, in das die Elektroversorgung Einzug hielt", blickt Ortsvorsteher Diethard Schulz auf dieses Ereignis stolz zurück. „Die anderen Orte ka...

