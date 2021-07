Drachenboote und Elbetreiben : Elbebadetag in Wittenberge findet im August statt

Die Tradition wird fortgesetzt, der Elbebadetag wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Am 20. und 21. August sollen Drachenbootrennen, Schwimmcup, Elbetreiben und Co. wieder in Wittenberge realisiert werden.

Wittenberge | Ja, der Elbebadetag wird in diesem Jahr wieder stattfinden, bestätigen Lutz Lange und Christian Maasch, die sich den Rollen als Veranstalter und Organisatoren angenommen haben. Am 20. und 21. August soll die Tradition wieder in der Elbstadt Einzug erhalten, wenn auch in einer komprimierten Form. Auch interessant: Deich in Wittenberge wird am 6. Aug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.