Breese soll Dorfplatz erhalten : Einwohner von Breese protestieren gegen Bebauungsplan

Einwohner von Breese haben gegen die geplante Bebauung des Dorfplatzes in der Gemeinde protestiert. Sie warfen dem Bürgermeister Alleingänge vor. Der Grundstücksverkauf wurde zunächst aus formalen Gründen verschoben.

Breese | Mehr als 50 Bürger haben am Dienstagabend in Breese gegen die geplante Bebauung des Platzes an der Dorfstraße protestiert. Eine entsprechende Bebauungssatzung besteht seit 20 Jahren und soll nunmehr durch die Gemeinde umgesetzt werden. Der Flächenverkauf war für die Gemeindevertretersitzung am gleichen Abend vorgesehen. Die Abgeordnete Kathrin Lock...

