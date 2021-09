Neues Fachmarktzentrum : Einkaufen im Wittenberger Rewe-Markt ab 17. November

Im Oktober enden die Bauarbeiten am Wittenberger Fachmarktzentrum. Die neue Einkaufsmöglichkeit soll den nördlichen Teil der Bahnstraße beleben.

Wittenberge | Ab 17. November können die Wittenberger im neuen Fachmarktzentrum in der nördlichen Bahnstraße einkaufen. Dann öffnen dort ein Rewe-Einkaufsmarkt und zwei Fachmärkte mit einer Woolwoorth- und einer Rossmann-Filiale, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Am 28. Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, informierte Hans Harms vom Investor...

