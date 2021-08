Perleberger Kicker siegen 3:1 : Einheit behält im hektischen Spiel gegen Alt Ruppin die Nerven

Die Fußballer von Einheit Perleberg starteten mit einem Sieg in die Landesliga-Saison. In einem hektischen Spiel gelang ein am Ende verdienter 3:1 (2:1)-Erfolg. Martin Behrend (2) und Lukas Schulze erzielten die Tore.

Perleberg | Große Erleichterung herrschte bei den Fußballern des SSV Einheit Perleberg nach den 90 Minuten gegen Eintracht Alt Ruppin. Den Platzherren gelang mit dem 3:1 (2:1)-Erfolg vor 105 Zuschauern im Jahnsportpark ein guter Start in die Landesliga-Saison. Gleichzeitig revanchierten sie sich für die 0:1-Heimniederlage gegen den gleichen Gegner vor einem Jahr....

