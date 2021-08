Einbruch in Wittenberge : Hoher Geldbetrag aus Arztpraxis entwendet

Unbekannte drangen am Wochenende in eine Wittenberger Arztpraxis ein und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wittenberge | In der Zeit von Freitagabend zu Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter in eine internistische Facharztpraxis in Wittenberge ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Das teilte am Montag die Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, Dörte Röhrs, mit. Demnach sei insgesamt ein Schaden von 1300 Euro entstanden. Handgeldkasse ent...

