Dieb hatte Beute schon im Sack : Einbruch in Wittenberger Oberschule scheitert in letzter Sekunde

Wittenberge | In letzter Sekunde scheitert ein Einbruch in der Oberschule Wittenberge in der Nacht zu heute. Der mutmaßliche Dieb war mit seiner Beute schon auf dem Weg hinaus. Dann stoppten ihn Mitarbeiter vom Wachschutz. Tablets und Bildschirme eingepackt Als sie den Mann ansprachen, ergriff der die Flucht. Sie versuchten vergeblich, ihn festzuhalten, teilt...

