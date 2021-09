Gemeinde feiert Geburtstag : Ein Rückblick in die Groß Gottschower Geschichte mit Werner Muhs

Das Fest zum 675. Geburtstag von Groß Gottschow konnte vor einem Jahr coronabedingt nicht gefeiert werden. Kurzfristig organisierten die Groß Gottschower nun ihre Feier zum 676. Dorfgeburtstag.

Groß Gottschow | Wenn in Groß Gottschow was los ist, dann sind die meisten Einwohner auf den Beinen. So war es auch am Sonnabend, als die Dorfbewohner den 676. Jahrestag der Ersterwähnung – diese erfolgte im Jahr 1345 in der Schreibweise „Gatzkawe“ – feierten. Am Ortseingang hatten sie sich versammelt, wo ein selbstgebauter Getränkewagen für die Wegzehrung sorgte. Den...

