Ausstellung in Perleberg : Die Geschichte von Sankt Jacobi mitgestalten

Perleberg | Im August soll die Ausstellung „Wo Steine lebendig werden: die Geschichte von Sankt Jacobi neu erzählt" in Perleberg eröffnen. Für dieses Projekt gab es am Donnerstag eine feierliche Eröffnung an der Kirche sowie auf dem Rohdeplatz. Es ist das erste Vorhaben, mit dem der im vergangenen Jahr gegründete Kulturkombinat e.V. an die Öffentlichkeit geht. ...

