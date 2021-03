Edeka-Filiale schließt : Eine nahe Einkaufsmöglichkeit, die verloren geht

Am 30. September läuft der Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Edeka-Filiale in Bad Wilsnack aus.

Bad Wilsnack | Es ist eine Konstellation, die Kunden und Touristen lockt, den Einwohnern das Einkaufen erleichtert. Ein Arztbesuch, dann schnell ein paar Medikamente in der Apotheke abholen, den Wocheneinkauf erledigen und das alles an einem Ort – das wird in Zukunft in Bad Wilsnack nicht mehr möglich sein. Die Edeka-Filiale wird schließen. Ausblick auf einen Nachfo...

