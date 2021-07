Duo Cantolegno zu Gast : Tangoklänge in der Perleberger Sankt Jacobi-Kirche

Flamenco und Tango, gespielt vom Duo Cantolegno aus Lübeck, beherrschen das Konzert in der Sankt-Jacobi-Kirche. Das Duo gibt nach der langen Zwangspause eines seiner ersten Konzerte in der Rolandstadt.

Perleberg | Mit Gitarre und Violine begab sich das Duo Cantolegno – Julia von Allwörden-Eberlin (Violine) und Matthias Greenslade (Gitarre) – auf die Spuren des Tangos in der Sankt-Jacobi-Kirche Perleberg. Start ist in Granada Die aus Lübeck stammenden Musiker nehmen die Konzertbesucher mit auf eine Reise, die sie in Andalusien, in der Stadt Granada beginne...

