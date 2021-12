Corona-Einschränkungen : Drei weitere Karnevalsvereine sagen in der Prignitz die Saison ab

Nach Lenzen haben auch der Karstädter Carnevalsklub, die Berger Karnevalsgesellschaft und der Laaslicher Carnevalsclub die Saison abgesagt. Unter den Corona-Einschränkungen sind die Veranstaltungen nicht zu stemmen.

Berge/Karstädt/Laaslich | Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr eröffnete eine kleine Narrenschar des Karnevalsclub Karstädt mit der Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Udo Staeck die diesjährige Session. Mit dabei auch das Prinzenpaar Nike und Björn Drescher. Auch das Motto stand fest: „Nord, Süd, Ost oder West, der KCK zeigt simply the Best.“ Doch bereits beim Auftakt stand all...

