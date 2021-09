Fastenwoche in Garsedow : Fasten auf dem Deichhof: Wenn ein Saft zum Mittagessen wird

Eine Woche lang verzichten drei Frauen aus der Prignitz, Berlin und Hamburg auf feste Nahrung. Sie nehmen an der Fastenwoche im Deichhof Garsedow teil und berichten von ihren Erfahrungen.

Garsedow | Kein Kaffee am Morgen, kein gemütliches Frühstück mit Eiern und Brötchen. Auch am Mittag bleibt der Magen leer. Kein Salat zum Abendbrot. Keine Schokolade vor dem Fernseher. Zusammengefasst: Keine feste Nahrung. Nicht nur für einen Tag, sondern für eine ganze Woche. Was für die einen nach Folter klingen mag, ist für die drei Teilnehmerinnen der Fas...

