Pritzwalk : Drei Autos standen am Bahnhof in Flammen

Montagnacht sind in der Pritzwalker Bahnhofstraße drei Autos in Brand geraten, zwei davon wurden völlig zerstört.

Pritzwalk | In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in der Bahnhofstraße in Pritzwalk drei Autos in Brand geraten. Zwei davon wurden völlig zerstört, das dritte schwer beschädigt. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf „Prignitzer“-Anfrage mitteilt, hat eine Anwohnerin gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie den Brand bemerkt hat. Demnach hat zunä...

